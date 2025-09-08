Злоумышленники стараются убедить гражданина инициативно связаться с кол-центром по поддельному номеру, отметили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий министерства

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Телефонные мошенники нередко стараются убедить жертву связаться с якобы участковым по поддельному номеру. Об этом предупредили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России.

"Мы сообщали, что в актуальных уловках мошенники стараются убедить гражданина инициативно связаться с кол-центром по поддельному номеру. Но не всегда этот номер направляют в сообщении или электронном письме. В отдельных схемах злоумышленник звонит на домашний телефон жертвы и представляется сотрудником полиции (часто - участковым уполномоченным). Он сообщает тревожную, но абстрактную информацию о том, что "выявлена группа мошенников". Цель этого звонка - вызвать доверие и оставить номер телефона, по которому "можно связаться для защиты", - говорится в сообщении.

Как пояснили в управлении, спустя некоторое время жертве поступает второй звонок. В этот раз злоумышленники имитируют вымогательство. Они запугивают ложными угрозами и требуют перевести деньги. Их цель - создать стрессовую ситуацию, чтобы жертва перезвонила по оставленному ранее номеру. "Лжесотрудник на том конце провода дает жертве четкие инструкции по "защите" своих средств. Жертву убеждают, что преступники установлены, а для их задержания надо просто следовать их инструкциям", - сказали в УБК.

В результате деньги жертвы передаются вымогателям тем или иным способом. Например, в августе по такой схеме пожилая жительница Москвы передала мошенникам сбережения через почтовый ящик в подъезде многоквартирного дома.