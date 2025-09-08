Губернатор Запорожской области выразил благодарность добровольческим подразделениям

МЕЛИТОПОЛЬ, 8 сентября. /ТАСС/. Личный состав добровольческого батальона "Барс-Крым" получил медали Минобороны РФ "Воин-доброволец". Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий, соответствующие фотографии он опубликовал у себя в Telegram-канале.

"Вместе с главой Республики Крым Сергеем Валерьевичем Аксеновым принял участие в церемонии награждения личного состава добровольческого батальона "Барс-Крым", который в составе подразделений Министерства обороны Российской Федерации защищает рубежи России", - написал он.

Балицкий выразил благодарность добровольческим подразделениям. "Многие крымчане стоят на защите Запорожской области, также состоят в добровольческих соединениях нашего региона, и низкий поклон им за мужество, отвагу и патриотизм", - добавил он.