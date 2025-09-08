В Нижегородской области хотят запретить продажу энергетиков в автоматах

Также предлагается запрет реализации этих напитков в помещениях, где осуществляется культурная, образовательная, спортивная и медицинская деятельности

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 сентября. /ТАСС/. Депутаты фракции "Единая Россия" в нижегородском заксобрании внесли на рассмотрение в областной парламент проект закона, предусматривающий запрет продажи энергетиков через автоматы, а также в помещениях, где осуществляется культурная, образовательная, спортивная и медицинская деятельности.

"<…> проектом закона предлагается запретить на территории Нижегородской области продажу безалкогольных тонизирующих напитков (в том числе энергетических) в зданиях, строениях, сооружениях, помещениях, используемых для непосредственного осуществления образовательной деятельности, медицинской деятельности, деятельности в области культуры, физической культуры и спорта, а также через торговые автоматы", - говорится в пояснительной записке, размещенной на сайте заксобрания.

Также проектом закона предусмотрено, что правительство Нижегородской области вправе ограничивать продажу таких напитков в местах массового скопления граждан во время проведения публичных мероприятий и на прилегающих к таким местам территориях. Кроме того, предполагается, что областной кабмин сможет запрещать продажу во время проведения спортивных мероприятий и соревнований.

Проект закона согласуется с национальными целями развития РФ на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года, отмечается в пояснительной записке. Принятие проекта не потребует выделения дополнительных средств из областного бюджета, при этом необходимо будет разработать и утвердить положение о региональном контроле в области продажи безалкогольных тонизирующих напитков.

"Реализация проекта закона позволит сократить случаи употребления безалкогольных тонизирующих напитков населением в местах, способствующих физическому, умственному и культурному развитию, снизить риски развития зависимостей, сердечно-сосудистых и нервных расстройств, связанных с употреблением данных напитков, усилить ответственность организаций, направленную на создание безопасных условий для населения", - считают депутаты.