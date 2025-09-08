Произведения неизвестных авторов будут доступны в сети РЦИС

Председатель центра Андрей Кричевский напомнил, что Гражданский кодекс разрешает цифровые сделки, прировняв блокчейн-запись к письменной форме договора

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Общедоступные сведения о произведениях, автор и правообладатели которых неизвестны, будут доступны в общественно-государственной блокчейн-инфраструктуре - сети Российского центра оборота прав на результаты творческой деятельности (РЦИС.РФ). Об этом сообщил журналистам председатель РЦИС Андрей Кричевский.

"Конечно, когда задумывался и создавался РЦИС, понятия "сиротских" произведений не было. Но сама сеть РЦИС.РФ формировалась как "реестр реестров", как общее для страны озеро данных об объектах интеллектуальной собственности, правах и цифровых сделках. Так что появление данных из реестра произведений-"сирот" РАО (Российского авторского общества - прим. ТАСС) в сети РЦИС.РФ логично и обоснованно. Уверен, что сеть будет полезна не только как публикатор и надежный независимый хранитель сведений, но и как легитимный способ для заключения договоров", - рассказал глава РЦИС.

Он напомнил, что Гражданский кодекс разрешает цифровые сделки, прировняв блокчейн-запись к письменной форме договора, поэтому сделки с правами на "сиротские" произведения РАО также можно будет совершать на цифровых платформах внутри блокчейн-сети, что позволит сэкономить большое количество времени, усилий и бумаги.

По словам спикера, обращение к сети РЦИС.РФ позволит любому желающему легко найти информацию о необходимом "сиротском" произведении, о его правообладателе или же информацию о том, что обнаружить его не представляется возможным.

Поправки в ГК РФ, принятые в прошлом году, позволили Российскому авторскому обществу выдавать пользователям лицензию на использование "сиротских" произведений. РАО обязано раскрывать сведения и делать их общедоступными не только через свой сайт, но и через независимую общедоступную информационную систему. В принятом постановлении правительства РФ № 1242 от 20 августа отмечается, что общедоступная система должна хранить сведения так, чтобы гарантировать их "сохранность и неизменность".