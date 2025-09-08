В столичном департаменте транспорта сообщили, что мера была связана с проверкой состава

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Интервалы движения поездов на центральном участке Люблинско-Дмитровской линии Московского метрополитена были временно увеличены. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"На центральном участке Люблинско-Дмитровской линии временно увеличены интервалы движения для проверки состава", - говорится в сообщении.

Позже в департаменте сообщили о введении движения в график.

В новость были внесены изменения (20:38 мск) - добавлена информация о введении движения в график.