Сотрудника Центра палеоэтнологических исследований и Института востоковедения РАН задержали в Кундузе в конце июля

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Российский этнограф, сотрудник Центра палеоэтнологических исследований и Института востоковедения РАН Святослав Каверин, задержанный в Кундузе в конце июля, вылетел рейсовым самолетом в Москву 8 сентября вечером. Об этом заявили ТАСС в диппредставительстве России в Афганистане.

"Сегодня вечером гражданин России Святослав Игоревич Каверин вылетел рейсовым самолетом из Кабула в Москву, - указали в посольстве. - Его освобождение стало результатом кропотливой работы, которая проводилась посольством с момента его задержания".

19 июля Каверин написал в своем Telegram-канале, что его "задержали за попытку "контрабанды" украшений" в Кундузе, везут в Кабул. Он добавил в том же сообщении, что телефон "получает изредка", и с тех пор в канале больше ничего не писал. 20 июля в посольстве РФ сообщили ТАСС, что дипломаты занимаются этим вопросом.