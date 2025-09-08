Министр образования области Анастасия Киктева отметила, что задача правительства заключается в создании условий, чтобы молодые специалисты могли развивать свои навыки

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Комплексная система подготовки кадров для развития отрасли беспилотной авиации создается в Сахалинской области - начиная от образовательных программ в школах до профильного обучения в высших учебных заведениях. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Сахалинской области по итогам проведения стратегической сессии в рамках форума "Крылья Сахалина".

Ранее на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством в 2024 году министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков сообщил, что к 2030 году в России в сфере беспилотной авиации будет подготовлено около 1 млн специалистов.

"В условиях стремительного технологического развития страны потребность в квалифицированных кадрах для отрасли беспилотных авиационных систем (БАС) становится все более острой. К 2030 году около 1 млн специалистов в сфере беспилотной авиации будет подготовлено в России, согласно сообщению министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова. <…> На Сахалине активно работают над решением этой задачи. Для этого региональное министерство образование выстраивает комплексную систему подготовки кадров, начиная с самых юных лет", - сказано в сообщении.

Министр образования Сахалинской области Анастасия Киктева отметила, что задача правительства Сахалина заключается в создании условий для того, чтобы молодые специалисты могли развивать свои навыки, тем самым в дальнейшем внеся вклад в развитие беспилотной авиации в России. "В течение трех лет в рамках проекта "Крылья Сахалина" реализуются учебные курсы для школьников со второго по одиннадцатый классы по сборке, программированию и пилотированию БПЛА, которые включены в предметы "информатика" и "технология". Этот подход позволяет не только привить интерес к теме с раннего возраста, но и заложить прочную основу для дальнейшего обучения", - приводит ее слова пресс-служба.

Так, в пресс-службе уточнили, что за последние годы в России сформировалось движение, "объединяющее энтузиастов - от школьников до студентов технических вузов". "Такие направления, как "Программирование БАС" и захватывающие гонки дронов, уже получили официальное признание как виды спорта. Участники оттачивают свое алгоритмическое мышление, учатся слаженной командной работе, получают бесценный опыт проектирования и отладки реальных технических систем", - отметили в пресс-службе.

Кроме того, сообщается, что в этом году на базе Сахалинского промышленно-экономического техникума была впервые открыта специальность "Эксплуатация беспилотных авиационных систем", на которую при плановом наборе в 25 мест заявление подали уже 53 абитуриента. Также в пресс-службе напомнили, что с этого учебного года в Сахалинском государственном университете (СахГУ) появилась новая специальность "Педагог-организатор ОБЖ с применением БПЛА". Приоритет при поступлении на него отдается ветеранам СВО, обладающим практическим опытом.

О форуме

В 2024 году Сахалинская область стала первым регионом в России, открывшим небо для гражданских беспилотников. Форум "Крылья Сахалина" проходит в Южно-Сахалинске с 6 по 8 сентября. Мероприятие стало площадкой для обсуждения ключевых вопросов развития отрасли беспилотных систем и проходит в формате выездной площадки Восточного экономического форума (ВЭФ).