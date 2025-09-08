В кадетском корпусе в Москве открыли доску в память о выпускниках, погибших на СВО

В мероприятии приняли участие родители выпускников

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Церемония открытия мемориальной доски в память о выпускниках, погибших при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции, прошла в Первом Московском кадетском корпусе в понедельник. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента образования и науки.

"Выпускники Навигацкой школы Первого Московского кадетского корпуса Базарнов Артем Алексеевич, Чикарев Иван Александрович и Яковлев Павел Васильевич отдали свои жизни ради свободы и независимости нашей Родины. Все они награждены посмертно орденами Мужества. Нынешние кадеты чтят память своих героических старших братьев. Свыше 500 кадет Первого Московского кадетского корпуса стали участниками этого важного мероприятия", - говорится в сообщении.

Кадеты почтили память героев минутой молчания и возложили цветы к мемориальной доске. В мероприятии приняли участие родители выпускников. Директор кадетского корпуса генерал-майор Владимир Крымский выразил уверенность, что с открытием мемориальной доски в стенах Навигацкой школы навсегда сохранится память о героях-выпускниках.