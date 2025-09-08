В Санкт-Петербурге создадут музей память жертв теракта в Беслане

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло отметил, что музей станет символом памяти, скорби и единства

ВЛАДИКАВКАЗ, 8 сентября. /ТАСС/. Музей памяти жертв теракта в школе Беслана появится в Санкт-Петербурге, сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло в своем Telegram-канале.

"В Санкт-Петербурге появится музей памяти жертв теракта в Беслане. Благодарю губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова за такое важное для всех жителей Осетии решение. Музей расположится на территории Храма Успения Пресвятой Богородицы на Малоохтинском проспекте, рядом с памятником "Детям Беслана". Будущий проект мы обсудили с Александром Дмитриевичем. Кроме того, в обсуждении этого вопроса приняли участие представители осетинского землячества в Петербурге - они готовы помочь в строительстве музея и наполнении его экспозиции", - говорится в сообщении.

По словам руководителя региона, музей станет символом памяти, скорби и единства. "Там будут храниться свидетельства тех страшных событий, чтобы будущие поколения помнили цену жизни и мира, чтобы никогда не повторилась подобная трагедия", - отметил Меняйло.

В результате захвата террористами в 2004 году бесланской школы №1 в заложниках оказались более 1,2 тысячи человек. Погибли 334 человека, из них 186 - дети. Инвалидами стали 126 бывших заложников, в том числе 70 детей. Многие из них до сих пор нуждаются в реабилитации.