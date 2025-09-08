В Северной Осетии покупателю машины за 2,4 млн рублей вернули ущерб 28 млн рублей

В пресс-службе управления Роспотребнадзора по республике сообщили, что пробег у машины был занижен в два раза

ВЛАДИКАВКАЗ, 8 сентября. /ТАСС/. Роспотребнадзор Северной Осетии помог вернуть 28 млн рублей покупателю машины стоимостью в 2,4 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по республике.

"Роспотребнадзор Северной Осетии помог вернуть потребителю 28 млн рублей за машину. Потребитель приобрел машину Toyota Camry 2016 года выпуска за 2 млн 470 тыс. рублей. Как выяснилось позже - пробег у машины был занижен в два раза. Потребитель захотел ее вернуть, но в автосалоне ему отказали", - говорится в сообщении.

За невыполнение требований потребителя, судом принято решение взыскать с автосалона неустойку за каждый день просрочки в размере 15 млн. 650 тыс. рублей, вернул 2 млн. 470 тыс. рублей за машину, 615 тыс. рублей - за проценты по кредиту, 20 тыс. рублей - за компенсацию морального вреда и 9 млн. 382 тыс. рублей - за отказ от добровольного выполнения требований.