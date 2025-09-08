По словам губернатора Василия Анохина, особое внимание в рамках взаимодействия уделяется подготовке кадров для дорожной отрасли

СМОЛЕНСК, 8 сентября. /ТАСС/. В Смоленской области в 2025 году планируется отремонтировать свыше 92 км региональных автодорог и около 7 км улично-дорожной сети города Смоленска. Об этом сообщил губернатор региона Василий Анохин в своем Telegram-канале.

"Планируем отремонтировать свыше 92 км региональных автодорог и около 7 км улично-дорожной сети Смоленска. Реализуем в регионе проекты по обновлению участков автомобильных дорог, в том числе федерального значения. Ряд из них совместно с ФКУ Упрдор Москва - Бобруйск", - отметил Анохин по итогам рабочей встречи с начальником ФКУ "Упрдор Москва - Бобруйск" Александром Яхнюком.

В ведении учреждения на территории Смоленской области находится 521 км федеральных дорог, включая автодороги Р-120 Орел - Брянск - Смоленск - граница с Республикой Беларусь, А-130 Москва - Малоярославец - Рославль - граница с Республикой Беларусь, Р-132 "Золотое кольцо" и А-132 подъездная дорога от автомобильной дороги М-1 "Беларусь" к городу Смоленску.

Подчеркивается, что в настоящее время стороны совместно работают над передачей автодороги А-132 подъездная дорога от автомобильной дороги М-1 "Беларусь" к городу Смоленску в региональную собственность.

"Заключили контракты на сумму более 325 млн руб. на устройство защитных слоев покрытия и установку электрического освещения на участке протяженностью 7,1 км. Завершить работы планируем до конца 2025 года",- уточнил Анохин.

Сотрудники ФКУ "Москва - Бобруйск" курируют работы в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни", который реализуется по поручению президента Владимира Владимировича Путина.

По словам Анохина, особое внимание в рамках взаимодействия уделяется подготовке кадров для дорожной отрасли. В сентябре стартует программа повышения квалификации, которая включает практические занятия на объектах строительства и ремонта дорог. Обучаться будут сотрудники предприятия "Смоленскавтодор".