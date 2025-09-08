Зампред МГЕР, руководитель московского отделения Александр Лебедев назвал подвиг ленинградцев символом жизни и Победы

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Активисты "Молодой гвардии "Единой России" (МГЕР) и "Волонтерской роты" на Поклонной горе выложили цифру 872 из лампад - столько дней длилась блокада Ленинграда. Как сообщили ТАСС в пресс-службе МГЕР, в акции приняли участие более 500 человек.

В рамках мероприятия, участники акции возложили цветы к Вечному огню на Поклонной горе и почтили память погибших в ходе блокады.

"Сегодня мы отдаем дань памяти беспримерному мужеству и стойкости ленинградцев. Они жили 872 дня под постоянными бомбежками и артобстрелами, страдали от голода и холода, но продолжали работать на заводах, учиться в школах и сохранять человеческое достоинство в нечеловеческих условиях. Их духовная сила стала нравственным ориентиром для всех последующих поколений. Вечная слава героям и вечная память жертвам блокадного Ленинграда", - сказал председатель МГЕР Антон Демидов.

Зампред МГЕР, руководитель московского отделения Александр Лебедев назвал подвиг ленинградцев символом жизни и Победы. "Несмотря на лишения, они продолжали ковать Победу - делали снаряды, тушили бомбы на крышах. Сегодня мы зажгли цифру 872 - именно столько дней длилась блокада. На Поклонной горе мы чтим память людей, которые выстояли на зло врагам", - сказал он.

Блокада Ленинграда продолжалась 872 дня (с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года), общее количество ее жертв, по последним данным, превышает миллион человек. Несмотря на осаду, в городе продолжали работать промышленные предприятия, школы и учреждения культуры. С осени 1941 года было предпринято пять попыток прорвать блокаду, однако удачной оказалась лишь шестая - операция "Искра" в январе 1943 года. Полностью снять блокаду удалось лишь год спустя, 27 января 1944 года.