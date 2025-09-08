Речь идет о 12 и 13 сентября

СЕВАСТОПОЛЬ, 8 сентября. /ТАСС/. Занятия в школах Севастополя отменены на 12 и 13 сентября. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава региона Михаил Развожаев.

По данным Севастопольской городской избирательной комиссии, на 12-14 сентября назначены основные дни голосования на выборах губернатора и депутатов двух муниципалитетов.

"[Пятница и суббота] будут неучебными днями в школах, учреждениях СПО и учреждениях дополнительного образования, подведомственных [региональному] департаменту образования и науки. В эти дни вместо уроков будут организованы культурные, спортивные и другие мероприятия. Обо всех организационных решениях работники учреждений образования сообщат детям и родителям в чатах", - говорится в сообщении.

О выборах губернатора

Досрочное голосование на выборах губернатора Севастополя проходит с 3 по 11 сентября, основные дни голосования - 12-14 сентября. В Севастополе будут работать 187 участковых избирательных комиссий, все они оснащены КОИБ. Кроме того, традиционно УИК образованы в Городской больнице №1, на кораблях и судах. Организованы 14 участков в Москве и 4 - для военнослужащих в зоне СВО.

С 2019 года регион возглавляет Михаил Развожаев, который сначала был назначен врио губернатора, когда его предшественник Дмитрий Овсянников был освобожден от должности президентом. В сентябре 2020 года Развожаев победил на выборах губернатора, набрав 85,72% голосов при явке 48,28%. Он участвует в выборах как кандидат от партии "Единая Россия". Помимо него кандидатами на должность губернатора города Севастополя зарегистрированы управляющий благотворительной общественной организацией Сергей Круглов (партия "Справедливая Россия - Патриоты - За правду"), моряк Геннадий Кушнир (КПРФ), вице-спикер заксобрания Севастополя Илья Журавлев (ЛДПР) и экономист Ирина Салина ("Новые люди").