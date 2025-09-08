В Запорожской и Херсонской областях ожидается сильный ветер до 23 м/с

МЕЛИТОПОЛЬ, 8 сентября. /ТАСС/. Ливни с грозой и градом, а также сильный ветер до 23 м/с ожидаются в Запорожской и Херсонской областях 9 и 10 сентября. Объявлено штормовое предупреждение, сообщили в управлениях МЧС России по регионам.

"По данным ФГБУ "Северо-Кавказское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" утром и до конца суток 9 сентября, ночью и днем 10 сентября местами в Запорожской области, а также на Азовском море <…> ожидается комплекс метеорологических явлений: сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и сильным ветром 20-23 м/с", - говорится в сообщении.

Аналогичный прогноз в МЧС опубликовали и по Херсонской области на 9 и 10 сентября. "Местами в Херсонской области, а также над Черным морем (район 19226) и на Азовском море (район 20443) в пределах Херсонской области ожидается комплекс метеорологических явлений: сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и сильным ветром 20-23 м/с", - сказано в тексте.