Временно исполняющий обязанности губернатора области Александр Дронов отметил, что с учетом работ, которые запланированы на вокзале, необходимо комплексно подойти к благоустройству на привокзальной площади

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 8 сентября. /ТАСС/. Ремонт железнодорожного вокзала и привокзальной площади в Великом Новгороде завершат в 2027 году. Основные работы по возвращению исторического облика здания начнутся в 2026 году, сообщил первый заместитель губернатора Новгородской области Евгений Богданов в рамках расширенного аппаратного совещания.

"В текущем году ОАО "РЖД" приступило к обновлению железнодорожного вокзала в Великом Новгороде. Основные работы начнутся в 2026 году. На привокзальном комплексе запланировано выполнить ремонт внутренних помещений и восстановить исторический облик здания, а также провести благоустройство прилегающей территории, в том числе с адаптацией для маломобильных групп населения. Работы планируется завершить в 2027 году", - сказал он.

Временно исполняющий обязанности губернатора области Александр Дронов отметил, что с учетом работ, которые запланированы на вокзале, необходимо комплексно подойти к благоустройству на привокзальной площади. "Нужно подумать о дальнейшей реконструкции Воскресенского бульвара, чтобы наши жители и гости города, выходя из благоустроенного вокзала, попадали сразу на тот туристический маршрут, который они могут пройти до сердца нашего города - Кремля или Ярославова Дворища и дальше до улицы Ильина", - отметил Дронов.

В Великом Новгороде, почти дотла разрушенном за годы войны, одним из первых общественных зданий был восстановлен железнодорожный вокзал. Он был отстроен заново в 1953 году по проекту архитектора Игоря Явейна. По его замыслу, здание должно было воплотить в себе великое прошлое города в образе Александра Невского и настоящее страны, которая победила в Великой Отечественной войне.