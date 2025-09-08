Telegram может помочь победителям ЧМ по программированию в реализации проектов

Основатель мессенджера надеется лично поздравить чемпионов в Дубае

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Сооснователь мессенджера Telegram Павел Дуров поздравил студентов из СПбГУ с победой в чемпионате мира по программированию. Он отметил, что будет рад, если мессенджер поможет ребятам в реализации их будущих проектов.

"Горжусь достижениями университета и города - и надеюсь лично поздравить чемпионов в Дубае. Буду рад, если Telegram сможет содействовать в реализации их будущих проектов и идей", - написал он в своем Telegram-канале.

Финал чемпионата прошел в Баку. За отведенные пять часов команда СПбГУ решила 11 задач из 12, опередив других участников с большим отрывом. Главной целью было за ограниченное время решить алгоритмические задачи разной степени сложности с помощью кода, допустив минимум ошибок и совершив как можно меньше неправильных попыток.