МАХАЧКАЛА, 8 сентября. /ТАСС/. Первый фестиваль родных языков народов Дагестана прошел в Махачкале. Об этом ТАСС сообщили в управлении культуры администрации Махачкалы.

"В Махачкале состоялся первый Фестиваль родных языков народов Дагестана. Мероприятие приурочено ко общероссийскому Дню языков народов РФ, учрежденному по инициативе президента страны Владимира Путина, и 102-летию со дня рождения поэта Расула Гамзатова", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в рамках фестиваля прошла уникальная акция - прочтение стихотворения Расула Гамзатова "Журавли" на всех титульных языках народов Дагестана.

"Так, "Журавли" прозвучали: на русском, кумыкском, даргинском, лакском, лезгинском, табасаранском, азербайджанском, ногайском, агульском, чеченском, рутульском, цахурском и татском языках. Первый фестиваль родных языков положил начало новой традиции и заложил основу для будущих проектов, направленных на сохранение и популяризацию культурно-языкового наследия народов Дагестана",- добавили в управлении.

День языков народов РФ учрежден в день рождения Гамзатова главой государства на заседании Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России. Инициатива направлена на сохранение, поддержку и развитие языков народов страны, укрепление межнационального единства и уважения к культурному наследию государства. По официальной статистике в России ныне насчитывается более 270 родных языков и диалектов.