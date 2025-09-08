В Макеевке открыли мемориал погибшим на СВО студентам и работникам ДонНАСА

Памятник открыт в День освобождения Донбасса

МАКЕЕВКА, 8 сентября. /ТАСС/. Донбасская национальная академия строительства и архитектуры (ДонНАСА) открыла памятник студентам и сотрудникам, погибшим в ходе специальной военной операции, передает корреспондент ТАСС.

Мемориал установлен на территории вуза справа от главного корпуса. В центре ступенчатого постамента находятся две стелы с табличкой: "Вечная память героям". По правую и левую стороны от них - плиты с именами погибших. Там выгравировано 6 фамилий сотрудников и 45 студентов, погибших на фронте. "Эти две вертикальные стелы, они символизируют, как нам кажется, связь между нами земными и то, что там вверху, на небесах. Этот как раз элемент должен символизировать память и связь поколений", - сказал ТАСС директор ДонНАСА - филиала МГСУ Николай Зайченко.

Он добавил, что мемориал сделали из диабаза в Карелии. "Это камень, который, действительно, воплощает твердость духа. Это наиболее твердая горная порода - диабаз. Она плотнее гранита, сиенита. Эта очень плотная горная порода была выбрана не случайно, - сказал собеседник агентства. - Далее, конечно, была очень серьезная, большая проблема доставки - более 12 тонн (вес памятника - прим. ТАСС). Нам помогли по линии МЧС и в конце августа эти элементы были доставлены".

