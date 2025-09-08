ДОНЕЦК, 8 сентября. /ТАСС/. Государственный кремлевский оркестр Управления делами президента РФ сыграл музыку Петра Чайковского в Донецкой государственной академической филармонии в День освобождения Донбасса, передает корреспондент ТАСС.

"Замечательная, действительно, программа. Почему Чайковский? Потому что это - наше все, это наш эталон большой симфонической музыки, естественно, мы не могли без него никак обойтись. В программу вошли три сюиты из балетов "Щелкунчик", "Спящая красавица" и "Лебединое озеро" - это самая узнаваемая и, как мне кажется, самая интересная музыка для самого широкого круга слушателей и зрителей", - сказал журналистам дирижер Андрей Колотушкин.

Он добавил, что оркестр четвертый раз приезжает в Донбасс. Ранее симфонический состав коллектива побывал также в Луганске, Краснодоне и Мариуполе. "С одной стороны, для нас это большая честь и большая ответственность [выступать здесь], с другой стороны, мы понимаем, что благодаря в том числе нашему приезду мы можем дарить людям ту замечательную классику, которую можно посмотреть в Санкт-Петербурге, в Москве", - подчеркнул артист.

В полуторачасовой программе духового оркестра прозвучали "Танец с кубками" из "Лебединого озера", "Русский танец", "Танец феи Драже" и "Вальс цветов" из "Щелкунчика", вальс из "Спящей красавицы" и другие произведения.