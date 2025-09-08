В Санкт-Петербурге с 9 по 15 сентября пройдет форум "Вера и спорт"

На форуме будут обсуждать темы современной спортивной дипломатии, защиты традиционных ценностей в спорте, вероисповедание в современном спорте

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 сентября. /ТАСС/. Международный форум "Вера и спорт" пройдет в Санкт-Петербурге с 9 по 15 сентября в рамках спортивных игр благоверного князя Александра Невского. Согласно информации на сайте форума, мероприятия будут проходить в двух основных локациях: Российском государственном педагогическом университете имени А. И. Герцена и санкт-петербургской филармонии имени Д. Д. Шостаковича.

На форуме будут обсуждать темы современной спортивной дипломатии, защиты традиционных ценностей в спорте, вероисповедание в современном спорте и другие.

"Уверен, что проведение игр и форума станет важным этапом в формировании ценностных ориентиров молодых спортсменов, поможет им осознать важность спортивных достижений для будущего страны", - приведены на сайте слова министра спорта РФ Михаила Дегтярева.

Спортивные игры благоверного князя Александра Невского проводятся уже в третий раз, однако впервые получили статус международных. В них примут участие более 2 500 юных спортсменов из 74 регионов России, также соревнования посетят спортсмены из Белоруссии, Казахстана, Таджикистана, Индонезии, Сербии и КНДР.

Действующим победителем соревнований является сборная Санкт-Петербурга. Второе место заняла сборная из Свердловской области, а замкнула тройку команда Кемеровской области.

Одним из главных гостей форума является председатель Патриаршей комиссии по вопросам физической культуры и спорта митрополит Мурманский и Мончегорский.