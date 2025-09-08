По данным Роспотребнадзора, наблюдается также увеличение количества случаев заболевания ковидом

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. 425 тыс. случаев заболеваний острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) и гриппа зафиксировано в России по итогам прошедшей недели. Отмечается и рост заболеваемости ковидом, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора.

"Роспотребнадзор сообщает о продолжении сезонного роста заболеваемости ОРВИ. За прошедшую неделю в России зарегистрировано 425 тыс. случаев ОРВИ и гриппа. Отмечается и рост заболеваемости COVID 19, при этом уровень остается низким - на 36-й неделе 2025 года зарегистрировано 11 483 случая", - говорится в сообщении.

Роспотребнадзор информирует: тщательное мытье рук, антисептики, дезинфекция гаджетов помогают защищаться от инфекций. Ведомство также призывает при появлении симптомов респираторных заболеваний оставаться дома и ограничить контакты с окружающими.