Это рекордный результат для вузов Воронежа, сообщили в пресс-службе образовательного учреждения

ВОРОНЕЖ, 9 сентября. /ТАСС/. Рекордные для воронежских вузов 12 грантов получили студенты Воронежского государственного университета (ВГУ) по итогам грантового конкурса "Студенческий стартап" от Фонда содействия инновациям. Об этом сообщила пресс-служба вуза.

"ВГУ с гордостью сообщает о достижениях своих студентов: 12 обучающихся университета стали победителями грантового конкурса "Студенческий стартап" от Фонда содействия инновациям. <…> Это событие стало историческим максимумом для нашего региона и подчеркивает высокий уровень инновационной активности студентов университета в области технологического предпринимательства", - говорится в сообщении.

Руководитель офиса технологического лидерства ВГУ, профессор кафедры биофизики и биотехнологии Сергей Антипов отметил, что из воронежских 28 проектов, поддержанных по программе "Студенческий стартап", 12 подготовлены студентами и аспирантами этого вуза. Для сравнения, в минувшем году было - 2 из 18. "Это хорошая динамика, которая возникла в результате трансформации и фокусировки ресурсов в университете. Это все уже сейчас окупается в виде тех результатов, которые ВГУ имеет в этом году", - считает Антипов.

Гранты, в частности, получат проекты создания онлайн-платформы для организации киберспортивных турниров, разработки портативного прибора для экспресс-определения перспективных маркеров сепсиса, получения гидролизатов коллагена специального назначения, создания камеры для выращивания растений, создания усиленного фотокаталитического фильтра для бытовых очистителей воздуха, биологической рекультивации деградированных почв, комплексной переработки золотошлаковых отходов ТЭЦ.

Каждый из 12 проектов получит грант в размере 1 млн рублей на развитие своих инновационных проектов. Это позволит студентам реализовать свои идеи, в том числе - создать юридические лица и получить практические навыки предпринимательской деятельности, отметили в пресс-службе.

"Мы гордимся успехами наших студентов и аспирантов, которые проявили инициативу и креативность в своих проектах. Победа в конкурсе "Студенческий стартап" - это не только признание их таланта, но и возможность воплотить свои идеи в жизнь", - цитирует пресс-служба исполняющего обязанности ректора ВГУ Юрия Старилова.