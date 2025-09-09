9 сентября, 03:12
Восточный экономический форум

Песков рассказал, что ему много раз звонили мошенники

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Сергей Бобылев/ ТАСС
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Сергей Бобылев/ ТАСС
По словам пресс-секретаря президента, он пока ни разу не попался на уловки злоумышленников

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что много раз сталкивался со звонками мошенников, но пока ни разу не попадался на удочку.

"Звонили. Много лет уже звонят, много лет", - поделился он в интервью ТАСС, записанном на Восточном экономическом форуме. "Но как-то пока никто, скажем так, не преуспел", - пояснил Песков.

Однако, добавил он, у родственников бывали ситуации "прямо на грани". "Чудом абсолютно удалось их предостеречь. Но действительно были такие случаи", - рассказал он. 

