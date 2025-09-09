Это следует из данных онлайн-табло воздушной гавани

СОЧИ, 9 сентября. /ТАСС/. Задержка прилета восьми самолетов наблюдается в аэропорту Сочи. Это следует из данных онлайн-табло воздушной гавани.

Из информации на табло следует, что задерживаются рейсы из Стамбула, Новосибирска, Дубая, Екатеринбурга, Ярославля, Кемерова, Санкт-Петербурга, Хургады. Кроме того, скорректировано время вылета ряда рейсов, в том числе в Москву, Санкт-Петербург, Хургаду.

Ранее в пресс-службе Росавиации сообщали, что с 02:38 мск работа аэропорта Сочи временно ограничена. Прием и выпуск самолетов был возобновлен в 03:06 мск.