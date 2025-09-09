При этом масштабы мошенничества всегда были велики, отметил пресс-секретарь президента России

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Мошенничество - не новое явление, но с развитием цифровой среды его уровень растет. На это указал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью ТАСС, записанном на Восточном экономическом форуме.

Так он прокомментировал ситуацию с киберпреступлениями.

"Мошенничество было всегда - от наперсточников на рынках до карманников в трамваях. Масштабы были всегда большие, не нужно преувеличивать. Это всегда было. И, разумеется, по мере того, как растет цифровая среда, мошенничество переселяется уже на более высокий технологический уровень, - подчеркнул он. - Становятся ли люди более уязвимыми? Ну, конечно, становятся, потому что преступники и злоумышленники применяют все более ухищренные способы".