ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 9 сентября. /ТАСС/. Депутаты краевого парламента на Камчатке предложили учредить в регионе звания "Поселок воинской доблести" и "Село воинской доблести". Об этом ТАСС сообщили в Заксобрании края.

"Как мы знаем, очень много ребят из камчатских поселков сейчас принимают участие в специальной военной операции. Они проявляют настоящие героизм и мужество на передовой. Безусловно, подвиги камчатских военнослужащих должны оставаться в нашей памяти и истории края. Изменения в региональный закон позволят учредить такие звания, как "Поселок воинской доблести" и "Село воинской доблести", - рассказали в Заксобрании Камчатского края.