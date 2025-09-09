Условия для массового размножения Plinachtus bicoloripes, по мнению заведующего Зоологическим музеем ДВФУ Кирилла Остапенко, создало аномально жаркое лето в регионе

ВЛАДИВОСТОК, 9 сентября. /ТАСС/. Группа ученых учебно-научного музея Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) зафиксировала в Ботаническом саду Владивостока массовое присутствие редкого и опасного для экосистемы Приморья тропического насекомого Plinachtus bicoloripes, у которого пока нет утвержденного русского названия. Как рассказал ТАСС заведующий Зоологическим музеем ДВФУ Кирилл Остапенко, это может быть связано с общим потеплением климата и особенно жарким летом в крае в этом году.

"Начиная с 2023 года в Приморье фиксировались отдельные находки этого вида, но именно сейчас на территории ботанического сада мы отмечаем массовое его присутствие. Есть взрослые особи, личинки и кладки. Десятки особей на одном растении. Эти насекомые в основном предпочитают именно растения семейства бересклетовых, которых в Приморье достаточно", - рассказал Остапенко.

Он добавил, что для экосистемы Приморья эти насекомые могут представлять опасность, поскольку у нас мало их естественных врагов и других факторов, сдерживающих численность и распространение. При этом сами клопы наносят вред растениям, поедая их. Условия для массового размножения Plinachtus bicoloripes, по мнению ученого, создало аномально жаркое лето в Приморье.

Как сообщает пресс-служба Ботанического сада-института ДВО РАН, обнаруженное насекомое, это новый вид для Приморского края и лишь вторая находка для нашей страны: впервые его обнаружили в 2017 году на острове Кунашир. Его биология изучена слабо, поскольку это типичный обитатель тропиков и субтропиков Юго-Восточной Азии. Защитной реакцией насекомого является выделение запаха. Кроме того, личинки кучкуются для отпугивания хищников и в юном возрасте подражают муравьям.

Период аномальной жары в Приморском крае, когда температура в некоторых районах достигает плюс 37 градусов, с небольшими перерывами длится с 24 июня. Региональный гидрометцентр регистрировал температуру воздуха выше среднего климатического значения на 7 градусов.