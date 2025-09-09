В Монголии наградили единственную здравствующую участницу боев на Халхин-Голе

Президент страны Ухнаагийн Хурэлсух в рамках празднования 80-летия окончания Второй мировой войны наградил 100-летнюю Цэрэнгийн Чэмэдцэрэн орденом Сухэ-Батора

УЛАН-БАТОР, 9 сентября. /ТАСС/. Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух в рамках празднования 80-летия окончания Второй мировой войны наградил орденом Сухэ-Батора единственного в мире здравствующего ветерана боев советско-монгольских войск с японскими милитаристами на реке Халхин-Гол, 100-летнюю Цэрэнгийн Чэмэдцэрэн. Об этом ветеран сообщила корреспонденту ТАСС.

"В 2024 году я была первой, кого наградили медалью, выпущенной к 85-летнему юбилею победы СССР и Монголии над Японией. В мае этого года я впервые побывала в Москве, где приняла участие во всех торжествах 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. В рамках празднования окончания второй мировой войны глава нашего государства наградил меня орденом Сухэ-Батора", - рассказала ветеран.

После возвращения из Москвы она поделилась впечатлениями с корреспондентом ТАСС, отметив, что "взаимная помощь монгольского и российского народов в трудные времена войн всегда будет храниться в исторической памяти двух стран". Цэрэнгийн Чэмэдцэрэн рассказала, что происходит из семьи бурятских эмигрантов, которые перебрались из России в Монголию в годы гражданской войны.

"Хочу еще раз поблагодарить российский драмтеатр из Бурятии, который поставил спектакль "Халхин-гол. Тангариг (клятва)" на основе моих воспоминаний о том, как я в 14 лет ушла добровольцем на фронт. Рада, что эта постановка в 2025 году была номинирована на высшую театральную награду России "Золотая маска", - сказала ветеран.