В случае истечения во время беременности женщины срочного трудового договора компания должна продлить срок его действия, следует из данных ведомства

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Работодатель не может по своей инициативе уволить беременную сотрудницу, а в случае истечения срочного трудового договора во время беременности женщины компания должна продлить срок действия трудового договора. Об этом свидетельствуют данные Роструда, которые изучил ТАСС.

"Согласно ст. 261 ТК РФ расторжение трудового договора по инициативе работодателя с беременной женщиной не допускается, за исключением случаев ликвидации организации либо прекращения деятельности индивидуальным предпринимателем", - уточнили в ведомстве.

Если же в период беременности женщины истекает срочный трудовой договор, работодатель обязан по ее письменному заявлению и при предоставлении медицинской справки, подтверждающей состояние беременности, продлить срок действия трудового договора до окончания беременности. А при предоставлении сотруднице в установленном порядке отпуска по беременности и родам - до окончания такого отпуска.

При этом сотрудница, если ей продлили срок действия трудового договора до окончания беременности, должна по запросу работодателя, но не чаще чем один раз в три месяца, предоставлять медицинскую справку, подтверждающую состояние беременности. "Если женщина фактически продолжает работать после окончания беременности, то работодатель имеет право расторгнуть трудовой договор с ней в связи с истечением срока его действия в течение недели со дня, когда работодатель узнал или должен был узнать о факте окончания беременности", - пояснили в Роструде.

Увольнение женщины в связи с истечением срока трудового договора в период ее беременности допускается, если трудовой договор был заключен на время исполнения обязанностей отсутствующего работника, и невозможно с письменного согласия женщины перевести ее до окончания беременности на другую имеющуюся у работодателя работу (как вакантную должность или работу, соответствующую квалификации женщины, так и вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), которую женщина может выполнять с учетом ее состояния здоровья. При этом работодатель обязан предлагать ей все отвечающие указанным требованиям вакансии, имеющиеся поблизости.