Чаще всего праздник у президента получается "служебным", отметил его пресс-секретарь

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в свой день рождения - 7 октября - обычно старается провести время с родными и общается с главами других государств. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью ТАСС, которое было записано на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

"Конечно, как все люди, он празднует день рождения с близкими, со знакомыми. Но вы знаете, что чаще всего у него получается "служебное празднование", то есть он использует это для того, чтобы как-то пообщаться со своими коллегами, с главами других государств. Такое тоже часто случается", - отметил представитель Кремля.

Так, нередко 7 октября у Путина проходят встречи с коллегами по СНГ. Многие зарубежные лидеры поздравляют его по телефону.