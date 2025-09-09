Это связано с отсутствием массовой вакцинации после 2023 года, отметил вирусолог, академик РАН, заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Факультета естественных наук Новосибирского госуниверситета

НОВОСИБИРСК, 9 сентября. /ТАСС/. Увеличение случаев коронавирусной инфекции, вызванной SARS-CoV-2, в структуре заболеваемости по сравнению с 2024 годом может произойти в новом эпидемическом сезоне из-за отсутствия вакцинации в России после 2023 года. Таким мнением поделился с ТАСС вирусолог, академик РАН, заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Факультета естественных наук Новосибирского госуниверситета (НГУ) Сергей Нетесов.

"Отличия в новом эпидемическом сезоне точно будут, потому что такие вирусы как грипп и коронавирус продолжают эволюционировать. Против гриппа людей вакцинируют каждый год, причем по крайней мере частично обновляемой по компонентам вакциной, а против данного коронавируса нет. Поэтому я предполагаю, что заболеваемость коронавирусной инфекцией, вызванной вирусом SARS-CoV-2, может вырасти больше, чем в прошлом году, потому что вакцинация против него фактически закончилась в 2023 году, и чем больше времени прошло от этого момента, тем меньше к нему иммунитет. Поскольку не столько время с тех пор прошло, сколько теперь уже другие варианты вируса появились", - сказал он.

Эксперт привел данные, что до сих пор от коронавирусной инфекции в России умирает от 10 до 15 человек в неделю. Это, конечно, составляет незначительную долю в числе общего количества смертей в стране (около 1 млн 700 тыс. человек ежегодно). Но заметному уменьшению потерь от нынешней коронавирусной инфекции может способствовать в том числе и ее оперативная и точная диагностика, которую надо обязательно продолжать делать. Потому что это позволяет оперативно начать лечить ее высокоспецифичными противокоронавирусными препаратами, пояснил академик. Ученый отметил, что вакцинация все-таки важна, прежде всего, для уязвимых групп населения, таких как пожилые люди, люди с иммунодефицитными состояниями, хронически больные.

Режим чрезвычайной ситуации в связи с COVID-19 действовал в мировом здравоохранении с конца января 2020 года по 5 мая 2023 года. По данным ВОЗ на середину марта, за первые месяцы 2025 года более 147 тыс. человек заразились коронавирусной инфекцией и более 4,5 тыс. умерли от COVID-19 в мире.