Комфортные снегоболотоходы, обладающие высокой проходимостью, будут нести службу в Сибирском региональном поисково-спасательном отряде МЧС по региону

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Партию гусеничных вездеходов ТМ-140 для МЧС России по Красноярскому краю отгрузил "Курганмашзавод". Об этом сообщили в пресс-службе холдинга "Высокоточные комплексы" (входит в госкорпорацию "Ростех").

"Курганмашзавод" холдинга "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех" в начале сентября отгрузил очередную партию гусеничных вездеходов ТМ-140 для МЧС России. Комфортные снегоболотоходы, обладающие высокой проходимостью, будут нести службу в Сибирском региональном поисково-спасательном отряде МЧС России в Красноярском крае", - говорится в сообщении.

В "Высокоточных комплексах" отметили, что вездеход является незаменимой машиной, если вместо дороги - снежная целина, болотистая местность, река или овраги. "Как раз такие условия службы у гарнизона Дудинского арктического поисково-спасательного отряда МЧС России, куда направлены вездеходы ТМ-140. В зоне ответственности отряда - территория Таймыра и прилегающая к ней прибрежная зона морей Северного ледовитого океана, где 80% всех поисково-спасательных работ проводится в тундре. Для решения этих задач ТМ-140 поставляется в двух комплектациях: с пассажирским модулем и с крано-манипуляторной установкой", - пояснили в холдинге.

Грузоподъемность вездехода - 4 тонны, он развивает скорость до 45 км/ч по твердой поверхности и до 5 км/ч на воде, запас хода в базовой комплектации - более 500 км. "Курганмашзавод" второй год поставляет вездеходы ТМ-140 для арктических поисково-спасательных отрядов МЧС России. Снегоболотоходы уже находятся в распоряжении спасателей Республики Коми (Воркута), Архангельской и Мурманской областей, Республики Саха (Якутия), Чукотского автономного округа.