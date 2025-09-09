Об этом заявил корреспонденту ТАСС глава японского города Нэмуро

ТОКИО, 9 сентября. /ТАСС/. Сотрудничество Японии и России в области сейсмологии и наблюдения за цунами возможно и при нынешнем состоянии двусторонних отношений, так же как и обмены в области культуры и искусства. Такое мнение высказал корреспонденту ТАСС мэр японского города Нэмуро Масатоси Исигаки, подчеркнув, что подобное сотрудничество "будет способствовать будущему обеих стран".

"Я считаю, что совместные усилия по предупреждению стихийных бедствий и реагированию на них, так же как и в сфере обменов в области искусства и культуры, возможны в нынешних отношениях между Японией и Россией. И я верю, что такие усилия будут способствовать [развитию] будущего обеих стран", - сказал он.