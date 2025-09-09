В дни выборов 34 жителя региона отметят свое совершеннолетие, сообщили в краевом избиркоме

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 9 сентября. /ТАСС/. Памятные подарки получат впервые голосующие избиратели на выборах губернатора Камчатского края 12-14 сентября. Всего в дни выборов будут праздновать свое 18-летие 34 жителя края, сообщили ТАСС в краевом избиркоме.

"12-14 сентября 2025 года на выборах губернатора Камчатки могут проголосовать более 4 тысяч впервые голосующих избирателей, 34 из них 18 лет исполняется прямо в дни основного голосования. Участковые избирательные комиссии подготовили для новых участников выборного процесса диплом для впервые голосующих избирателей и памятные подарки", - рассказали в избиркоме Камчатки.

Самое большое количество впервые голосующих проживает в Петропавловске-Камчатском - всего более 2,5 тыс. человек.

Выборы губернатора Камчатки пройдут 12, 13 и 14 сентября 2025 года, сейчас в регионе идет досрочное голосование в труднодоступных местностях. На пост главы региона претендуют четыре человека.