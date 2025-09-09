Как уточнили в пресс-службе министерства здравоохранения региона, по запросу областного правительства в этом году число бюджетных мест по программам среднего профессионального образования, в том числе в Астраханский базовый медицинский колледж, увеличено до 445

АСТРАХАНЬ, 9 сентября. /ТАСС/. Астраханская область испытывает дефицит кадров в сфере здравоохранения, и для решения этой проблемы в 2025 году власти добились увеличения числа бюджетных мест в местных вузе и колледже, организовали переподготовку действующих медиков, а также заключили больше целевых договоров с будущими врачами и медсестрами. Об ТАСС сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

В пятницу замминистра здравоохранения РФ Татьяна Семенова озвучила данные, согласно которым первая половина 2025 года для Астраханской области характеризуется оттоком медицинских кадров. По ее прогнозу, общегодовая статистика должна традиционно улучшиться за счет того, что во втором полугодии трудоустроятся медики-выпускники.

"На фоне дефицита специалистов регион ведет эффективную работу по увеличению количества студентов и выпускников медицинских образовательных организаций за счет наращивания контрольных цифр приема и перевыполнения плановых показателей по подготовке кадров", - говорится в ответе регионального министерства на запрос ТАСС.

Уточняется, что по запросу регионального правительства в этом году число бюджетных мест по программам среднего профессионального образования, в том числе в Астраханский базовый медицинский колледж, увеличено до 445 - за два года удалось поднять этот показатель более чем на 10%, а к 2030 году квота вырастет до 470 мест. По данным Астраханского государственного медуниверситета, на программы "Лечебное дело" и "Педиатрия" контрольные цифры приема увеличены с 332 в 2024 году до 347 в этом, на направление "Клиническая психология" - с четырех до 11.

Кроме того, как отметили в министерстве, большим спросом у абитуриентов пользуется возможность обучаться по целевому договору - когда за образование платит регион, а выпускник должен будет отработать несколько лет в его учреждениях. Только в 2025 году по программам высшего образования дипломы получили на таких условиях 111 выпускников специалитета местного медвуза и 99 выпускников ординатуры.

Добавляется, что еще одной эффективной мерой стало повышение квалификации для уже работающих медиков. Так, 74 медицинских работника прошли специализированное обучение по работе с пациентами, имеющими сахарный диабет, на 4% больше запланированного. А 172 - переобучение на сотрудников скорой помощи, еще 48 человек пройдут это программу до конца октября, а в будущем число ее слушателей может быть увеличено.

Обеспеченность медкадрами

Согласно данным, предоставленным ТАСС региональным Минздравом, если в 2020 году укомплектованность медучреждений Астраханской области кадрами была ниже 90%, то к началу 2025-го укомплектованность врачами составляла 95%, средним медицинским персоналом - 95,8%, укомплектованность врачебных амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов - 97,5%.

При этом потребность системы здравоохранения во врачах на начало года составляла 404 человека, в специалистах среднего звена - 471 человек. Причинами дефицита называются высокий уровень миграции и значимая доля медиков пенсионного и предпенсионного возраста.

По информации министерства, помимо обучения в регионе предпринимают ряд мер, чтобы привлечь медиков в регион и удержать их здесь. Это в том числе денежные выплаты и помощь в решении жилищного вопроса, например, через программы "Земский фельдшер" и "Земский доктор".