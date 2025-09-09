Белоруссия признала экстремистской информационную продукцию Telegram-канала "Двач"

Соответствующее решение было принято 2 сентября судом Борисовского района Минской области

МИНСК, 9 сентября. /ТАСС/. Информационная продукция, опубликованная в Telegram-канале "Двач", внесена в Белоруссии в список экстремистских материалов. Этот перечень опубликован на сайте министерства информации.

Отмечается, что соответствующее решение было принято 2 сентября судом Борисовского района Минской области. Оно подлежит немедленному исполнению в соответствии со статьей 314 Гражданского процессуального кодекса Республики Беларусь.

Согласно судебным решениям, в список экстремистских в сентябре были внесены ряд Telegram-каналов, а также страницы нескольких сообществ в социальных сетях.

В начале мая Министерство информации Белоруссии запретило распространение на территории республики более 30 печатных изданий, в содержании которых было установлено наличие информационных сообщений и материалов, способных нанести вред национальным интересам.