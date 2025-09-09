Она начнет действовать с нового года и будет сохраняться до подачи заявления

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Россияне, имеющие право на федеральные льготы и меры соцподдержки, могут до конца сентября определиться, в какой форме получать набор социальных услуг - в натуральной или денежной. Об этом сообщили в Telegram-канале Социального фонда России (СФР).

"Натуральная форма предусматривает предоставление лекарств и медицинских изделий, путевок в санаторий, бесплатного проезда на пригородных электричках, а также бесплатного проезда на междугородном транспорте к месту лечения и обратно. Если человек не планирует пользоваться этими услугами, он может отказаться от них в пользу компенсации деньгами", - отметили в фонде.

Подать заявление на выбор способа получения услуг можно до 1 октября онлайн на портале госуслуг, в клиентской службе СФР или в многофункциональном центре. При этом граждане вправе указать разные варианты по каждой услуге - например, сохранить право на санаторную путевку и проезд, но отказаться от лекарственного обеспечения в пользу ежемесячной денежной компенсации.

В пресс-службе уточнили, что выбранный вариант начнет действовать с нового года и будет сохраняться до подачи нового заявления. Если ранее заявление уже подавалось, повторно его оформлять не требуется: набор социальных услуг продолжит предоставляться в выбранной форме до изменения решения.