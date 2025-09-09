Согласно постановлению правительства РФ, земля будет считаться неиспользуемой, если больше чем на 50% загрязнена отходами или захламлена

НОВОСИБИРСК, 9 сентября. /ТАСС/. Почти 350 заброшенных участков выявили в Новосибирской области с начала 2025 года - это в 1,5 раза больше, чем за весь 2024 год. Об этом в пресс-центре ТАСС сообщила руководитель регионального управления Росреестра Светлана Рягузова.

С 1 сентября вступило в силу постановление правительства РФ с перечнем признаков, по которым участок может быть признан неиспользуемым. Он принят в дополнение к уже действующему с 1 марта закону. Согласно документу, стало обязательным освоение земельных участков в населенных пунктах, садоводческих и огородных товариществах в течение трех лет. Эксперты поясняли, что это должно решить проблему зарастающих, заброшенных участков.

"С начала 2025 года выдано 349 предостережений в связи с выявлением признаков неиспользования земельных участков. Это уже в 1,5 раза больше, чем за весь 2024 год", - сказала Рягузова в пресс-центре ТАСС, отметив, что для проверок в настоящее время активно используется БПЛА.

Согласно постановлению, земля будет считаться неиспользуемой, если больше чем на 50% загрязнена отходами или захламлена (и не убирается год и более после того, как захламление обнаружено). Еще один признак - если за пяит лет на участке, предназначенном для строительства, так и не появились постройки. Но это не касается строений, для которых документами установлен другой срок. Для частных домов отведено больше времени - семь лет. Среди других факторов - наличие полуразрушенных зданий (если владелец никак не решает проблему год и более после обнаружения).