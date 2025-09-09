Профилактический осмотр в таком возрасте позволит раньше выявить патологию или отклонение от нормы для их своевременного исправления, пояснила главный внештатный специалист Минздрава

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Введение профилактического осмотра для оценки репродуктивного здоровья ребенка в шесть лет поможет раньше выявить патологию или отклонение от нормы для их своевременного исправления. Об этом сообщила ТАСС главный внештатный специалист Минздрава России по медицинской профилактике у детей Лейла Намазова-Баранова.

В сентябре 2025 года в силу вступил приказ Минздрава России, согласно которому первичный профилактический медицинский осмотр с целью оценки репродуктивного здоровья в России будет проводиться детям в возрасте в первый раз в шесть лет, а затем ежегодно с 13 лет.

"С чем в последние годы сталкивались педиатры - к сожалению, с тем, что в современных семьях по-прежнему многие отклонения в состоянии здоровья детей остаются за кадром внимания родителей. Именно поэтому для усиления профилактической составляющей осмотров были передвинуты на более ранний возраст осмотры некоторых специалистов, где-то добавлены дополнительные консультации или анализы. Главная цель - как можно раньше выявить патологию или просто отклонение от нормы, чтобы скорректировать их. Ведь детский организм - невероятно пластичный, очень многое можно легко исправить, если рано заметить, до того, как болезнь серьезным образом разрушит организм", - сказала Намазова-Баранова.

По ее словам, в последние годы достаточно часто выявлялись дети, имеющие пороки развития мочеполовой системы, избыточную массу тела или ожирение, воспалительные заболевания наружных половых органов, что могло бы быть выявлено, если бы они раньше попали на консультацию к детскому гинекологу или андрологу.

"При профилактическом осмотре педиатр может выявить много патологий - ту же аллергию, например, изменения на коже или затруднение дыхания. Может провести дополнительное обследование и тут же назначить терапию, которая быстро вызовет эффект (кожа очистится, аллергия будет взята под контроль, дыхание восстановится). И для этого другие специалисты могут и не понадобиться. Но в некоторых случаях приходится обращаться к коллегам. Например, если надо разобраться с такой деликатной темой, как строение или воспалительные изменения половых органов. Вот здесь и приходят на помощь коллеги, отвечающие, например, за репродуктивное здоровье. Им и предстоит вместе с педиатрами раньше выявить детишек, которым нужно помочь. И таких специалистов у нас вполне достаточно, чтобы сделать профосмотры более эффективными", - отметила специалист.