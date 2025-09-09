С младшими детьми можно играть в ролевые игры о том, что с ними будет происходить в поликлинике, в процессе игры можно меняться ролями, возможно обыграть страх

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Для преодоления боязни привок у ребенка можно обыграть страх. Для этого родитель может притвориться врачом и доступно объяснить, для чего нужна вакцина, рассказала ТАСС главный врач детской городской поликлиники №133 Дина Русинова.

Накануне заммэра столицы Анастасия Ракова сообщила о начале массовой вакцинации детей в школах и детских садах с 10 сентября.

"С младшими детьми можно играть в ролевые игры о том, что с ними будет происходить в поликлинике, в процессе игры можно меняться ролями, возможно обыграть страх. Для преодоления страха можно детально разобрать на составные части тот предмет, который больше всего внушает страх, в случае с вакцинацией этот предмет - шприц и на игрушках или других членах семьи показать примерный порядок действий", - рассказала Русинова.

По ее словам, перед вакцинацией необходимо объяснить ребенку, что с ним будет происходить и для чего это нужно. Для того, чтобы описать ощущения от укола, можно сравнить процедуру с укусом комара или щипком. Для родителя важно сохранять спокойствие и уверенность, поскольку это передастся и ребенку.

Русинова напомнила о важности вакцинации, поскольку у детей риск заболевания гриппом увеличен. "Поэтому очень важно в целях предотвращения заболевания сделать прививку, так как вакцинация является единственной действительно эффективной защитой от гриппа и его осложнений", - заключила специалист.