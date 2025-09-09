В правительстве края пояснили, что режим введен для эффективной координации работы всех ответственных служб и быстрого реагирования на любые изменения ситуации

БАРНАУЛ, 9 сентября. /ТАСС/. Власти Алтайского края ввели режим повышенной готовности на территории трех районов, города Новоалтайска и ЗАТО Сибирский с совокупным населением свыше 100 тыс. человек из-за проблем с вывозом ТКО. Это следует из постановления губернатора края Виктора Томенко.

"Ввести для органов управления и сил Алтайской территориальной подсистемы единой государственной предупреждения и ликвидации ЧС режим функционирования повышенной готовности", - говорится в постановлении.

В пресс-службе правительства Алтайского края пояснили, что ранее компания "Коммунальное хозяйство" в одностороннем порядке прекратило прием на полигон возле села Зудилово твердых коммунальных отходов с Косихинского, Тальменского, Первомайского районов, Новоалтайска и ЗАТО Сибирский, где в совокупности проживает более 100 тыс. человек. Теперь мусор вывозят на полигон другой компании.

В правительстве края пояснили, что режим введен для эффективной координации работы всех ответственных служб и быстрого реагирования на любые изменения ситуации на сегодняшний день. "Услуга по вывозу ТКО оказывается в режиме повышенной готовности и под контролем правительства Алтайского края", - добавили в пресс-службе.