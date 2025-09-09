По информации гостелерадио LSM, на нем также была надпись "Мы русские. С нами Бог"

ВИЛЬНЮС, 9 сентября. /ТАСС/. Полиция начала расследование обстоятельств появления черно-желто-белого флага с гербом Российской империи на одном из частных домов под городом Резекне на востоке Латвии. Об этом сообщило гостелерадио LSM.

По его информации, на флаге также была надпись "Мы русские. С нами Бог".

"Получив информацию, сотрудники полиции выехали на место происшествия и обнаружили там флаг, его изъяли. В отношении владельца дома начат административный процесс", - заявила порталу представитель местной полиции.

Согласно официальной статистике 2023 года, в Резекненском крае Латвии доля русского населения превышает 40%.

В июле 2024 года Рижский городской суд приговорил активистку Елену Крейле к трем годам лишения свободы за поддержку России, в частности за демонстрацию флага РФ. Крейле регулярно появлялась на различных публичных мероприятиях, выражая поддержку действиям РФ на Украине "с помощью предметов одежды или аксессуаров".