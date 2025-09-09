Журналисты пула Лаврова подали документы на визы США для поездки на ГА ООН

В случае одобрения их оформят бесплатно

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Журналисты пула главы МИД РФ Сергея Лаврова, планирующие освещать мероприятия Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (ГА ООН) в Нью-Йорке, подали документы на визу в американское консульство в Москве. Как передает корреспондент ТАСС, визы в случае одобрения будут оформлены бесплатно.

Пока неизвестно, получат ли представители прессы въездной документ с ограничением передвижения или же стандартный тип для журналистов.

В последние годы практиковалась выдача визы типа C2, которая позволяла совершать поездки в Соединенные Штаты "с целью немедленного и непрерывного транзита в штаб-квартиру Организации Объединенных Наций". На практике это означало, что представители прессы при ограничении в 40 км от центра Нью-Йорка не могли, к примеру, посетить для интервью Вашингтон.

Журналистам пула президента России Владимира Путина, освещавшим саммит на Аляске в августе, выдавали стандартный тип визы I, при этом въездной документ был платным - $185.