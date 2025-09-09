На учениях также пройдут занятия по порядку регистрации беспилотников, получению разрешений на их полеты и подготовке соответствующих операторов

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) России в ходе учений в Хабаровском крае отработала применение беспилотников для поиска и преследования бежавших осужденных. Об этом сообщили в пресс-бюро ФСИН.

Стартовавшие в Хабаровском крае масштабные оперативно-тактические учения, проводимые по инициативе директора ФСИН России, направлены на применение новых технологий.

"В частности, во время учений мы продемонстрируем поиск и преследование бежавших из колонии осужденных при помощи БПЛА, который особенно актуален в условиях лесного массива и в районах дачных построек", - сообщил замдиректора ФСИН Сергей Щербаков, чьи слова привели в пресс-бюро ФСИН. По его словам, применения в служебной деятельности беспилотных летательных аппаратов является актуальным для уголовно-исполнительной системы.

На учениях также пройдут занятия по порядку регистрации БПЛА, получению разрешений на их полеты и подготовке соответствующих операторов.

В ходе отработки практической части учений сотрудники отделов специального назначения с использованием современной техники продемонстрируют свои навыки по освобождению заложников и ликвидации массовых беспорядков в исправительном учреждении, обезвреживанию преступников, забаррикадировавшихся в здании.

В течение трех дней сотрудники территориальных органов ФСИН России совместно с представителями прокуратуры Хабаровского края, территориальных органов ФСБ, МВД, Росгвардии и МЧС отработают действия личного состава при осложнении оперативной обстановки в исправительном учреждении.