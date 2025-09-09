В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 461 транспортное средство, со стороны Керчи - 514

СЕВАСТОПОЛЬ, 9 сентября. /ТАСС/. Почти тысяча машин скопилась с обеих сторон Крымского моста после приостановки движения, ожидание составляет около двух часов, сообщается в Telegram-канале информационного центра по ситуации на автоподходах к Крымскому мосту.

Сообщение о приостановке движения было опубликовано в 09:02 мск, о возобновлении - в 09:41. В это время тревога была объявлена в Крыму, Севастополе и Краснодарском крае. При этом время приостановки движения не является рекордным - фиксировались и более долгие перерывы.

"В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 461 транспортное средство. Время ожидания около двух часов. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 514 транспортных средств. Время ожидания около двух часов", - говорится в сообщении на 10:00 мск.

По данным на 08:00 мск, пробки со стороны Краснодарского края не было, со стороны Крыма проезда ожидали 30 машин.