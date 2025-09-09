На отборочном этапе проекта будущим участникам нужно будет написать эссе об одном из героев - полярнике, астрономе, конструкторе, документы о котором хотелось бы изучить в архиве

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Московские школьники и студенты колледжей помогут специалистам Главархива изучать исторические материалы об освоении Арктики, истории космонавтики, воздухоплавании и астрономии в третьем сезоне проекта "Уникальные документы. Взгляд нового поколения". Об этом сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова.

"2026-й объявлен Годом Арктики, а в апреле исполняется 65 лет с момента полета в космос Юрия Гагарина. В рамках проекта у ребят будет возможность открыть для себя новые факты о героях и первооткрывателях и получить ценный опыт исследовательской работы. После прохождения отбора участниках станут доступны редкие архивные материалы, посвященные освоению Арктики, астрономии, воздухоплаванию и космонавтике. Эти документы связаны с именами великих людей: Марины Расковой, Валентины Гризодубовой, Федора Бредихина и Константина Циолковского", - сказала Ракова, слова которой приводит пресс-служба столичного комплекса соцразвития.

Она подчеркнула, что часть материалов по итогам сезона будет признана уникальной. По словам заммэра, проект "Уникальные документы. Взгляд нового поколения" вызывает все более широкий отклик среди юных москвичей. "С каждым потоком количество принимающих участие в отборе растет почти вдвое, например, в прошлом году их было более 2 тыс. человек. В этом году мы приглашаем школьников с 8 по 11 классы и студентов столичных колледжей принять участие в новом, особенно символичном сезоне проекта", - отметила она.

На отборочном этапе будущим участникам нужно будет написать эссе об одном из героев - полярнике, астрономе, конструкторе, или изобретении, документы о котором хотелось бы изучить в архиве. Лучшие работы будут отобраны экспертами Главархива, их авторы получат возможность в течение трех недель поработать с оригиналами архивных дел и помочь специалистам признать их уникальными. Участники проекта узнают методику исследования документов, ознакомятся с работой специалистов в хранилищах и технологиями реставрации исторических материалов в лаборатории московского Главархива.

Проект "Уникальные документы. Взгляд нового поколения" продлится в течение всего учебного года. В первом сезоне проекта, который состоялся в 2023/2024 учебном году, школьники и студенты исследовали почти 1,5 тыс. архивных дел и помогли признать уникальными документы 21 выдающегося деятеля науки, искусства и культуры.