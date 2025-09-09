В финал конкурса "Знание. Лектор" прошли 50 школьников и студентов

Они представляют 27 регионов: от Республики Крым до Хабаровского края

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Порядка 50 школьников и студентов из 27 регионов России вышли в финал пятого сезона всероссийского конкурса "Знание. Лектор" в номинации "Юный лектор". Они стали сильнейшими среди 4,1 тыс. сверстников, сообщает пресс-служба Российского общества "Знание".

"Порядка 50 школьников и студентов СПО прошли в финал пятого сезона всероссийского конкурса "Знание. Лектор" в рамках номинации "Юный лектор". Они представляют 27 регионов: от Республики Крым до Хабаровского края. В ноябре конкурсанты поедут в Москву, где пройдут финальные испытания и образовательную программу от общества "Знание", - говорится в сообщении.

Отмечено, что финалисты стали сильнейшими среди 4 196 сверстников со всей страны, пройдя отбор: 83 человека на место. За год конкурс на место в финале среди юных лекторов вырос почти в три раза.

"Я приятно удивлен результатом, который показали учащиеся из малых городов и сельских населенных пунктов - в финале их будет 11 человек. Это говорит о том, что на самом деле нет никаких преград, в основе успеха всегда стоит мечта и искреннее желание добиться большого результата. Хотел бы отдельно отметить, что 45 из 50 финалистов занимаются волонтерством, 20 человек помогают бойцам СВО в тылу. По-настоящему здорово, что у нас такие деятельные, разносторонние финалисты", - отметил генеральный директор Российского общества "Знание" Максим Древаль.

Номинация "Юный лектор" была учреждена для школьников и студентов организаций СПО от 14 до 17 лет при поддержке Минпросвещения РФ. Для выхода в финал участники прошли онлайн-обучение и тестирование по компетенциям лектора, очно выступили перед аудиторией в родных регионах и защитили авторские лекции перед экспертным советом.

Самыми популярными тематиками лекций у юных финалистов стали "История и сохранение исторической памяти" и "Туризм и национальная культура народов России". Цель проекта "Знание. Лектор" - в каждом регионе выявлять талантливых просветителей и создавать возможности для их профессионального роста в этой области, способствуя самореализации граждан России.