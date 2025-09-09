ВЦИОМ: порядка 40% россиян согласны с тем, что большинству людей можно доверять

По данным опроса аналитического центра, более половины россиян считают себя доверчивыми

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Около 40% граждан России считают, что большинству людей можно доверять. Об этом свидетельствуют результаты опроса аналитического центра ВЦИОМ, опубликованные на сайте организации.

"Половина опрошенных считает, что большинству людей доверять можно, но почти столько же думают иначе. За последние пять лет доверие к людям как к обобщенной социальной группе снизилось, и чем моложе россияне, тем меньше они готовы доверять другим: в поколениях цифры и миллениалов преобладает неготовность доверять другим, в более старших поколениях, напротив, доминирует готовность доверять", - говорится в исследовании.

Отмечается, что более половины россиян (56%) считают себя доверчивыми. Согласно результатам опроса, женщины считают себя более доверчивыми, чем мужчины (59% против 51%). Кроме того, 40% респондентов склоняются к мнению, что их окружают доверчивые люди.

"Аналогично высокой оказалась и оценка уровня доверчивости россиян в целом: большая часть опрошенных считает других людей в стране скорее доверчивыми. <...> Если сравнить восприятие доверчивости на разных уровнях - самого себя, своего окружения и общества в целом, - то становится очевидным, что россияне чаще считают доверчивыми себя и общество в целом, чем людей вокруг себя", - уточняется в результатах исследования.

Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" провели 27 июля 2025 года. В нем приняли участие 1 600 россиян в возрасте от 18 лет.