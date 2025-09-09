В ней герои мультсериала отправляются на поиски родителей, пропавших из-за таинственного артефакта

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Игру "Петя и Волк: дело об артефакте приключений", созданную по мотивам мультсериала "Приключения Пети и Волка", скачали более 1 млн пользователей с момента релиза. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе "Союзмультфильма".

"Квест "Петя и Волк: дело об артефакте приключений" от киностудии "Союзмультфильм" и студии разработки игр "КБ продакшн" за 10 месяцев скачало более 1 миллиона пользователей PC и мобильных платформ", - отметили в пресс-службе.

Игра развивает оригинальный сюжет, где Петя и Волк отправляются на поиски родителей, пропавших из-за таинственного артефакта. Игроков ждут 12 эпизодов, десятки локаций и персонажи с индивидуальной озвучкой. Проект, рассчитанный на подростков и взрослых, был выпущен в 2024 году студиями "Союзмультфильм" и "КБ продакшн" при поддержке Института развития интернета.

Игра доступна для скачивания в VK Play, RuStore, Google Play и App Store. Бесплатными для скачивания стали первые три эпизода.