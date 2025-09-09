Собянин: более 400 тыс. автомобилистов проезжают по МСД ежедневно

В рамках проекта построено 220 км дорог, в работах были задействованы около 12 тыс. человек, отметил мэр столицы

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Свыше 400 тыс. автомобилистов пользуются Московским скоростным диаметром (МСД) ежедневно. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

"Больше 400 тыс. автомобилистов ежедневно: два года назад запустили движение по основному ходу Московского скоростного диаметра. Жители шести округов - САО, СВАО, ВАО, ЮВАО, ЮАО, ЮЗАО - теперь быстрее добираются на работу и домой", - написал мэр.

Он добавил, что трасса связала крупнейшие вылетные магистрали: Дмитровское, Алтуфьевское, Ярославское, Щелковское, Каширское и Варшавское шоссе, М-12 "Восток", Рязанский и Волгоградский проспекты, а также шоссе Энтузиастов.

"Строительство магистрали стало одной из сложных и амбициозных задач. МСД - самый протяженный в России скоростной диаметр в черте города. Длина прямого хода составляет 68 км. Ключевая особенность трассы в том, что большая ее часть проходит по эстакадам: 64% диаметра идет "по воздуху", - отметил Собянин.

По его словам, в рамках проекта построено 220 км дорог, в работах были задействованы около 12 тыс. человек. Всего уложили больше 3 млн кв. м асфальта, использовали свыше 2 млн куб. м бетона, а для сооружений понадобилось около 240 тыс. тонн металла.

"Цифра - свыше 400 тыс. автомобилистов ежедневно - подтверждает, что МСД - трасса, которая востребована и необходима городу", - заключил мэр.